Al Castellani, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Empoli e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Castellani si affrontano Empoli-Monza nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Empoli-Monza MOVIOLA

1′ – Calcio d’inizio

10′ – GOL EMPOLI: Mischia in area Monza, doppia occasione per i padroni di casa con Haas che la risolve ribadendo in rete.

14′ – Occasione Monza: bellissimo cross teso di Churria per Gytkjaer, decisivo De Winter ad anticipare l’attaccante con una spaccata al volo.

25′ – Occasione Empoli: palo di Destro che riceve sul secondo palo su punizione. Si coordina per calciare sul palo lontano, ma colpisce il legno.

36′ – Occasione Monza: Gytkjaer ci prova su punizione dai 27 metri. Palla forte e tesa che esce di poco a lato dell’incrocio dei pali.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Empoli Monza 1-0

Marcatore: 10′ Haas

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Henderson, Haas, Baldanzi; Satriano, Destro. Allenatore: Zanetti.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. Allenatore: Palladino.