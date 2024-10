Allo Stadio Carlo Castellani, il match valido per l’8ª giornata di Serie A tra Empoli-Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Empoli-Napoli, valevole per l’8ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

PRIMO TEMPO

35′ COLOMBO! Filtrante per l’ex Milan che tenta la conclusione a tu per tu con il portiere. Palla di poco a lato.

31′ ANCORA ESPOSITO! Conclusione dalla sinistra verso il limite dell’area. Tiro defilato e deviato dal portiere napoletano.

25′ PRIMA OCCASIONE PER IL NAPOLI. Colpo di testa su un calcio d’angolo partenopeo. La palla sta per finire in rete, ma ismajli salva lanciando il pallone in angolo.

12′ ALTRA OCCASIONE PER L’EMPOLI. Conclusione dell’ex Atalanta con il suo sinistro. Caprile para con i piedi.

10′ Continua il pressing toscano. Napoli attento cercando di ripartire in contropiede.

8′ OCCASIONE EMPOLI. Conclusione di Esposito, ma il portiere partenopeo si fa trovare pronto e devia in angolo.

4′ Grandissima costruzione dell’Empoli che prova ad impensierire sulla fascia sinistra.

SECONDO TEMPO

61′ GOL NAPOLI! Dal dischetto va Kvara che calcia centrale e infila in rete.

60′ RIGORE NAPOLI! Step on foot di Anjorin su Politano. Check in corso dell’arbitro, che conferma la decisione

59′ Cambio nel Napoli, fuori Lukaku, dentro Simeone

52′ Pezzella impegna Caprile con un tiro cross: pallone respinto dal portiere del Napoli

46′ ricomincia la partita