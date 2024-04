Empoli Napoli, Valdifiori: «Sarri unico, ADL saprà chi prendere…»

Su Empoli Napoli, Valdifiori ha voluto parlare sia di Maurizio Sarri (doppio ex) e sul momento attuale della squadra azzurra

Empoli-Napoli di sabato prossimo sarà una gara cruciale per quest’ultimo tratto di stagione delle due squadre. Ne ha parlato un doppio ex importante come Mirko Valdifiori in un’intervista a IlSognoNelCuore. Ecco estratti della sua intervista.

SARRI – «Sarri valorizzò tantissimo quell’Empoli, ma anche quell’Empoli rispecchiava a pieno le sue idee. É un allenatore che ti permette di andare in campo sapendo sempre cosa fare, sia in fase di possesso palla che di non possesso. Prepara le partite in modo maniacale ed è particolarmente preciso nello studio delle palle inattive. Lui esaltò tantissimo le mie caratteristiche, difatti, prediligevo giocare la palla ad uno-due tocchi, verticalizzandola subito verso gli attaccanti. A Napoli fu un’annata bellissima con lui, sognammo di vincere lo scudetto fin quando non perdemmo 1-0 in casa della Juventus con l’autogol di Albiol sul tiro di Zaza…»

EMPOLI-NAPOLI – «All’Empoli auguro di salvarsi ovviamente. Se fai la Serie A ad Empoli sai perfettamente di dover lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata per la salvezza. Davide Nicola ha ridato un’identità alla squadra ed ha portato tanti buoni risultati. Il prossimo allenatore del Napoli? E’ un argomento super delicato, sicuramente bisognerà rifondare. De Laurentiis è uomo di calcio e saprà perfettamente a chi affidarsi per riaprire un ciclo vincente…»