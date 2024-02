Empoli, Niang tre volte a segno: è record per i toscani

Empoli, M’Baye Niang ancora a segno per i toscani nella terza partita consecutivo: si tratta di un record per i toscani

M’Baye Niang ieri in Sassuolo-Empoli è entrato dalla panchina, ma ci ha messo appena 10′ ad incidere sulla partita: l’ex Milan è entrato al 55′ e poi al 64′ – dopo aver guadagnato un rigore – realizza dal dischetto. Si tratta del terzo gol consecutivo con i toscani.

Come riportato da OptaPaolo, si tratta di un record per la società azzurra: è il primo straniero ad andare a segno per tre partite consecutive nell’epoca dei tre punti.