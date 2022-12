Empoli, Parisi: «L’interesse delle big fa piacere. L’Italia e i Mondiali un sogno, ma devo meritarlo»

Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del presente e del suo futuro con la maglia azzurra

«Il sogno di diventare calciatore l’ho sempre avuto, ci ho sempre creduto e ci credeva anche mio padre. Sono da sempre tifoso dell’Avellino e in C ho accettato 800 euro al mese perché i soldi non mi interessavano. E’ importante essere felice dove gioco, come qui a Empoli. Mio papà è mancato un mese prima dell’esordio in Serie A, il destino ha voluto così. Tutto quell che faccio è anche per lui. Capuano mi diceva che ero il miglior terzino dopo Theo Hernandez. Ho un rapporto speciale con lui e ci sentiamo ancora dopo ogni partita. Futuro? Mi fa piacere l’interesse delle big ma sono concentrato sull’Empoli e la salvezza. Sarebbe un sogno per me partecipare ai Mondiali, per essere chiamato devo meritarlo con le prestazioni».