Empoli, infortunio per Ricci con l’Under 21: le condizioni

L’Empoli dovrà fare a meno di Samuele Ricci alla ripresa del campionato, per il centrocampista infortunio con l’Under 21

L’Empoli e l’Italia Under 21 perdono Samuele Ricci. Il centrocampista dei toscani ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema muscolare e salterà così la sfida degli azzurrini contro la Svezia, come riportato da gianlucadimarzio.com.

Per Ricci si tratta di un risentimento muscolare, che molto probabilmente lo terrà fuori anche con l’Empoli alla ripresa del campionato.