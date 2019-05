Empoli, tre club di Premier League su Bartlomiej Dragowski

In prestito dalla Fiorentina, Dragowski ha convinto tutti. Piace in Italia (Parma) ma soprattutto in Premier. La Fiorentina valuta le opzioni

L’Empoli se lo tiene stretto, ma il futuro di Bartlomiej Dragowski, classe ‘97 è tutto nelle mani della Fiorentina. In Italia si è già fatto avanti il Parma, ma il portiere dell’Empoli è apprezzato anche in Inghilterra, con tre club di Premier pronti a contattare la dirigenza Viola per trovare un accordo.

West Ham in pole, con gli osservatori presenti al Castellani in più di un’occasione per vederlo dal vivo, ma oltre agli Hammers ci sono anche Southampton e Huddersfield, società di basso profilo ma pronte ad affidargli i pali. Al momento nessuna trattativa concreta, la palla passa alla Fiorentina.