Endrick, ultima con il Palmeiras: «Qui una famiglia, felice e triste allo stesso momento»

Le parole di Endrick all’ultima partita con la maglia del Palmeiras prima del definitivo trasferimento del brasiliano al Real Madrid

Endrick ha giocato la sua ultima partita con il Palmeiras nella sfida di Libertadores contro il San Lorenzo, finita 0-0. Per il giovane talento brasiliano, che adesso si accaserà al Real Madrid, 70′ in campo prima della sostituzione di Abel Ferreira. Di seguito le sue parole a fine partita.

«Sono sia felice che triste. Sono molto grato al Palmeiras per tutto quello che ha fatto nella mia vita. È difficile parlare… Ma sono molto felice. Ho pianto in campo, ma cercherò di non piangere più per restare calmo. Devo ringraziare la mia famiglia, mio ​​padre, mia madre, mio ​​fratello… li ringrazio perché sono stati davvero con me per tutto questo tempo. Ringrazio anche i miei compagni e lo staff tecnico. Anche per me il Palmeiras è una famiglia. Scherziamo dicendo che passiamo più tempo con gli altri giocatori che con la famiglia perché si viaggia molto. Sono molto felice di tutto e ringrazio Dio di avere due meravigliose famiglie nella mia vita»