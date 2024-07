Enzo Fernandez, la Francia lo accusa di RAZZISMO, la VICE-PRESIDENTE Victoria Villarruel: «Niente intimidazioni da un PAESE COLONIALISTA»

C’è un caso Enzo Fernandez tra Francia e Argentina: i francesi lo accusano di razzismo, la vice-presidente argentina risponde alle accuse

É scoppiato un caso Enzo Fernandez. Il centrocampista argentino del Chelsea è finito nel mirino delle polemiche dopo che, al termine della Copa America, è stato ripreso mentre cantava un coro contro la Francia. In questo video in cui si fa riferimento alle varie nazionalità di origine dei calciatori francesi con toni razzisti – «Giocano in Francia, ma vengono tutti dall’Angola, la loro madre è del Camerun, il loro padre è della Nigeria, ma il loro passaporto dice francese» -. Il centrocampista si è già scusato, ma intanto in Argentina la vice-presidentessa Victoria Villaruel ha voluto prendere le sue difese. Di seguito le sue parole

«Nessun paese colonialista ci intimidirà per una canzone di calcio o per aver detto verità che non vuole ammettere. Smettetela di fingere indignazione, ipocriti. Enzo, sono con te».