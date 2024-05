Enzo Raiola: «Esclusione Bonaventura? Non riesco a decifrarla...»

Enzo Raiola, agente di Giacomo Bonaventura, ha parlato a Tuttosport dell’esclusione dai convocati del centrocampista del Ct Spalletti

Enzo Raiola, agente di Giacomo Bonaventura, ha parlato a Tuttosport dell’esclusione dai convocati del centrocampista del Ct Spalletti. Le sue dichiarazioni:

BONAVENTURA – «È una doccia gelata per l’annata di Jack e i risultati ottenuti dalla Fiorentina. Ha fatto bene a livello personale, alle spalle ha una grande carriera, si è ripetuto con otto reti in stagione e tra poco disputerà un’altra finale europea. Io resto tifoso dell’Italia e spero che gli azzurri possano vincere il torneo, ma è inspiegabile che Jack non faccia parte della spedizione azzurra».

ESCLUSIONE – «Non riesco a decifrarla. Secondo me l’esperienza di Bonaventura sarebbe stata importante, come le sue qualità. Reputo il ct una persona di livello, sono però convinto che la decisione di non convocarlo non sia tutta e solo frutto della sua unica volontà. Magari sbaglio, ma resta un mio pensiero».