Eredivisie, Go Ahead Psv 0-1: decide Dest. Psv in testa a +13

Il PSV non si ferma e vince ancora. Battuta in trasferta la sorpresa Go Ahead con un gol dell’ex Milan Dest

La marcia della capolista Psv che sta dominando l’Eredivisie aveva stasera un ostacolo non semplicissimo da affrontare, a maggior ragione a 5 giorni dal retour-match di Chmpions League con il Borussia Dortmund. In casa del Go Ahead Eagles, sesta in classifica e in un discreto momento di forma, la partenza della formazione di Eindhoven è stata di grande fattura, con stupendo gol dell’ex milanista Dest al decimo (destro sotto la traversa dopo avere stretto al centro) e altre opportunità che hanno sottoposto il portiere De Lange a un duro lavoro nel primo quarto d’ora per contenere i danni.

Nella ripresa risultato confermato ma tante situazioni che avrebbero potuto cambiarlo: due grandi parate di Benitez; due pali colpiti nel finale dal Psv, ancora con Dest e Bakayoko; il doppio giallo di Obispo, giocatore apparso in difficoltà tra quelli messi in campo da Bosz. Il Psv va a dormire a +13, in attesa di vedere la risposta del Feyenoord