Eriksen lontano dal Manchester United? La situazione attuale del centrocampista ex Inter

Eriksen via dal Manchester United? Cosa filtra sul futuro del centrocampista danese: l’annuncio di Fabrizio Romano

Il futuro di Christian Eriksen è sempre più lontano dal Manchester United. Da diversi mesi si rincorrono le voci sul fatto che i Red Devils abbiano di fatto già deciso di non rinnovargli il contratto: comincia così a definirsi quello che sarà il futuro dell’ex Inter. Questo l’annuncio fatto da Fabrizio Romano su X riguardo alla situazione legata al centrocampista danese. In ogni caso, prima di una decisione definitiva, sarà decisiva l’opinione che avrà il nuovo tecnico Rúben Amorim, subentrato da pochi giorni a Erik ten Hag.

ERIKSEN – «Si prevede ancora che le strade del Manchester United e Christian Eriksen si separeranno alla fine della stagione. Non sono in corso trattative per un nuovo accordo, mentre verrà presa in considerazione anche l’opinione di Rúben Amorim, ma è previsto che Eriksen se ne vada».