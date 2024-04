Esonero Allegri, Zazzaroni: «Andrà via dalla Juventus»

Esonero Allegri, Zazzaroni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’allenatore bianconero. Le parole

Il giornalista Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport ha esplicitamente dichiarato che a fine stagione ci sarà l’esonero di Allegri dalla Juve.

ZAZZARONI – «Altre 8 partite, 9 se andrà in finale di Coppa Italia, e poi Allegri toglierà il disturbo per la felicità di molti juventini e di quattro o cinque zelanti opinionisti che dovranno sforzarsi parecchio per individuare un bersaglio altrettanto grosso e paziente. L’estate scorsa Allegri aveva capito di essere a fine corsa, ma ha voluto ugualmente portare a casa il Mondiale per club e un posto in SuperChampions con una squadra che fin dal primo giorno ha descritto “da quarto posto, il di più sarà un miracolo o frutto di un ottimo lavoro”. Il lavoro di un gruppo – lo sottolineo – che ha sempre dato il massimo e anche qualcosa di più, al quale il tecnico è molto legato e grato. Giovedì, nella lettera agli azionisti, John Elkann ha parlato di investimento sui giovani, ma è esattamente ciò che Allegri ha sviluppato fin dal suo ritorno. Non sono tuttavia così sicuro che Giuntoli abbia tutta questa voglia di puntare sui ragazzi, visto che vuole (deve) tornare a vincere e insegue giustamente uno o due acquisti di livello. Il primo è Koopmeiners. Non essendo io juventino, ma seguendo le vicende della Juve da oltre quarant’anni, mi stupisco ogni volta che un tifoso dimostra di non aver capito che il dna della Signora – Vecchia o Giovane non importa – è formato esclusivamente dai nucletoidi della vittoria (l’1-0 è sufficiente), non del bel gioco senza profitto. Quando negli ultimi anni il club ha tentato qualcosa di distante dalla sua natura e dalla storia – Maifredi, Zaccheroni, Sarri, Pirlo – la transizione è durata come un gatto (bianconero) in tangenziale».