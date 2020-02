Esordio Begovic: il portiere bosniaco entra al posto di Donnarumma

Esordio Begovic: il portiere bosniaco entra al posto dell’infortunato Donnarumma al 52′ del secondo tempo

Il Milan accoglie Asmir Begovic. Il portiere bosniaco, infatti, ha fatto il suo esordio con la maglia rossonera contro la Fiorentina, al 52′ del secondo tempo.

Non una grande notizia per il Milan e Stefano Pioli: l’entrata in campo del portiere bosniaco, infatti, è arrivata in luogo dell’infortunio di Donnarumma. Da valutare le condizioni del portiere classe ’99 che nel frattempo osserva l’estremo difensore arrivato nel mercato di gennaio.