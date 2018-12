Sossio Aruta, noto per la partecipazione al reality “Campioni” e a “Uomini e Donne” come tronista, a 48 anni riparte dalla Prima Categoria.

Per raggiungere i 400 gol in carriera gli mancano appena 23 reti. Per questo Sossio Aruta, navigato bomber di Castellamare di Stabia, noto al grande pubblico per la partecipazione al reality “Campioni” con il Cervia e al programma “Uomini e Donne” nel ruolo di tronista, alle soglie dei 48 anni, che compirà il prossimo 19 dicembre, non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. L’attaccante campano ha infatti deciso di rimettersi in gioco firmando con il Grottaglie, club pugliese che disputa il campionato di Prima Categoria.

La lunga carriera di Aruta diventa così trentennale: è iniziata nell’ormai lontano 1988, ed è proseguita con squadre diverse e tanti gol in tutte le categorie, fatta eccezione per la Serie A, dove Aruta non ha mai giocato. Dopo essersi diviso nella scorsa stagione fra la Torrese e i sanmarinesi del Tre Fiori, 26ª maglia da lui indossata, con la quale a fine giugno ha esordito in Europa League, la sua rincorsa ai 400 gol ripartirà dunque dalla Prima Categoria. Dopo, forse, “Il Re Leone”, come il bomber viene soprannominato, potrà ritirarsi senza rimpianti.

INFORTUNIO IAGO FALQUE, È IN FORTE DUBBIO PER IL DERBY