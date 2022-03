Eto’o nell’Hall of Fame nerazzurra: «Un onore incredibile». Importante riconoscimento per l’ex Inter

Pochi giorni fa Samuel Eto’o è entrato a far parte dell’Hall of Fame dell’Inter e oggi, sui propri social, ha commentato questa importante onorificenza:

«Grazie Inter per l’incredibile onoredi avermi inserito nella Hall Of Fame 2021. Sono in ottima compagnia con Materazzi, Gianluca Pagliuca e Sneijder. Orgoglioso di essere nerazzurro».