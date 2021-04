La UEFA ha deciso di non includere Bilbao fra le città ospitanti di Euro 2020

Secondo quanto riferito da Associated Press, la UEFA ha deciso di non includere Bilbao fra le città ospitanti di Euro 2020. La città basca non può garantire l’apertura al pubblico dello stadio San Mamé per il 25%.

Bilbao avrebbe dovuto ospitare gare della Spagna, inserita nel Gruppo e con Polonia, Svezia e Slovacchia.