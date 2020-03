Euro 2020 o 2021? UEFA si scusa: «Ancora nessuna decisione sul nome»

Attraverso il proprio profilo Twitter, la UEFA ha specificato, diversamente a quanto ammesso in precedenza, di non aver ancora preso una decisione ufficiale sul nome degli Europei rinviati.

«Ci scusiamo per l’errore precedente. Per essere chiari, non è stata ancora presa alcuna decisione sul nome dell’Europeo riorganizzato che si terrà nel 2021. Il tweet precedente è stato inviato per errore».

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.

The earlier tweet was sent by mistake.

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020