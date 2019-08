Euro 2021, Israele-Italia 2-3. Vittoria pirotecnica per le azzurre

Qualificazioni a Euro 2021 femminile, l’Italia batte per 3-2 Israele al termine di un confronto dalle mille emozioni. Bertolini può esultare

L’Italia femminile prosegue sulla buona scia del Mondiale disputato in Francia e torna al successo alla prima apparizione dopo la competizione. Successo a Tel Aviv per le ragazze di Milena Bertolini contro l’Israele, nel match valido per le qualificazioni a Euro 2021.

Padrone di casa avanti con Goor al minuto 32. Risponde allo scadere del primo tempo Cristiana Girelli. A riposo sulla parità, poi al 64° Elisa Bartoli regala il vantaggio con una perla da fuori area. Valentina Giacinti chiude il match al 71°. Brivido finale con Israele che accorcia le distanze, ma i tre punti vanno all’Italia.