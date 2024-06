Portogallo, l’invasore di campo si lancia su CR7 – VIDEO

Portogallo, ancora un tentativo di invasione di campo per incontrare Cristiano Ronaldo: il tifoso si “lancia” su CR7

Gli Europei stanno avendo un problema con le invasioni di campo, in particolare nelle partite del Portogallo. Sono in tanti i tifosi che decidono di scavalcare gli spalti per avere un abbraccio, o un selfie, da Cristiano Ronaldo.

Security with a last moment lunge to stop a fan getting to Cristiano Ronaldo! 😳 pic.twitter.com/hCDy0jeGRe — EuroFoot (@eurofootcom) June 27, 2024

Anche ieri contro la Georgia c’è stato un tentativo di invasione di campo: in questa occasione il tifoso si è letteralmente lanciato dagli spalti per raggiungere CR7 e solo l’intervento di uno steward ha evitato il contatto volante con il portoghese.