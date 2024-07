Euro 2024, la squadra rivelazione fatta da Marca: NIENTE ITALIA, ma MOLTA SERIE A

Il quotidiano spagnolo Marca ha stilato la formazione dei calciatori rivelazione di Euro 2024: no Azzurri, ma la Serie A è ben rappresentata

Il quotidiano spagnolo Marca ha stilato il proprio 11 titolare con i giocatori rivelazione di Euro 2024. In campo nessun italiano, ma ci sono ben 4 giocatori della Serie A: Bijol dell’Udinese in difesa, Reijnders del Milan e Aebischer del Bologna a centrocampo e poi ancora un rossoblù in attacco con Ndoye. Di seguito ecco la formazione.

Marca'nin yaptığı EURO 2024'ün en iyi çıkış yapan 11'ine Türkiye'den 3 isim girdi. Marca: "Siz ne düşünüyorsunuz?" pic.twitter.com/Ne1oPlii9R — Buzz Spor (@buzzspor) July 13, 2024

11 RIVELAZIONE DI MARCA (4-3-3) – Verbruggen (Olanda); Ratiu (Romania), BIJOL (Slovenia), Hancko (Slovacchia), Kadioglu (Turchia); Arda Guler (Turchia), REIJNDERS (Olanda), AEBISCHER (Svizzera); Yilmaz (Turchia), Mikautadze (Georgia), NDOYE (Svizzera).