Euro 2024, i verdetti del Gruppo B: Spagna Italia agli ottavi - Calcio News 24

I verdetti del girone B di Euro 2024: Spagna e Italia agli ottavi, Croazia terza deve sperare i passare tra le migliori, eliminata l’Albania

Con il pareggio in extremis di Zaccagni l’Italia strappa il ticket diretto per gli ottavi di Euro 2024. Tra gli altri verdetti del Girone B c’è il primato della Spagna, che con tre vittorie e zero gol subiti passa per primo.

La Croazia invece finisce al terzo posto con solo due punti e deve sperare di poter passare tra le migliori terze. Finisce invece l’avventura dell’Albania, che chiude il girone.