Europa League, Pawson per la Roma, il serbo Jovanović alla Lazio

Ultima gara di qualificazione anche per la seconda competizione europea. Ecco chi saranno gli arbitri delle romane

Quasi tutto pronto anche per l’ultimo turno di Europa League. La Roma sarà diretta dal fischietto inglese Craig Pawson nel match contro il Wolfsberg, valido per il sesto turno del Gruppo J dell’Europa League, in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico.

Rennes e Lazio si sfideranno sempre giovedì alle 18:55. I francesi sono già eliminati mentre i ragazzi di Inzaghi sperano ancora in un miracolo per passare al prossimo turno. A dirigere la gara ci sarà il serbo Srdjan Jovanović.