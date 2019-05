Se il Chelsea vince l’Europa League, in Champions ci va una francese!

Mercoledì 29 maggio Arsenal e Chelsea si sfideranno per conquistare l’Europa League: finale che sarà seguita con particolare attenzione dal Saint Etienne

Mercoledì 29 maggio Chelsea e Arsenal si sfideranno a Baku per la conquista dell’Europa League. Una finale che, come in Champions League, metterà di fronte due big della Premier League. Ultimo atto che sarà seguito in tutto il mondo e in particolar modo in Francia.

Il motivo? È presto detto. Chi vince l’Europa League conquista di diritto la partecipazione ai gironi della Champions League. Quindi, se vincesse l’Arsenal (che ha terminato quinto il proprio campionato) l’Inghilterra iscriverebbe cinque squadre alla prossima CL. Se invece dovesse vincere il Chelsea, il discorso cambierebbe.

La regola generale dice che: “vincendo un trofeo, ci si qualifica ad una determinata competizione in vista della stagione seguente. Se però a quella competizione ci si fosse già qualificati in un altro modo, tale vantaggio sarà garantito alla finalista sconfitta”. Sbagliato, in Europa non funziona così. Ciò che assume un rilievo fondamentale, in tale ottica, è il ranking UEFA relativo ai singoli campionati.

In caso di successo degli uomini di Sarri non sarà l’Arsenal a ottenere la qualificazione alla prossima Champions, bensì la squadra che, a fine campionato, sarà terza in classifica nel campionato posizionato al quinto posto del ranking UEFA. Per quanto riguarda la stagione in corso, quel campionato è la Ligue 1 e, a due giornate dal termine, la lotta al terzo posto vede coinvolte Lione e Saint-Etienne.