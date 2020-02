Europa League, Salisburgo-Eintracht Francoforte rimandata per raffiche di vento

La partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Salisburgo ed Eintracht non si giocherà per forti raffiche di vento

Il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Salisburgo ed Eintracht Francoforte (all’andata 4-1 per i tedeschi) non si giocherà per forti raffiche di vento. La decisione è stata presa, riferisce il sito della squadra austriaca, di concerto tra le autorità di sicurezza locali, le istituzioni, l’Uefa e i rappresentanti dei due club.

Le previsioni parlano di forti raffiche di vento fino a 120 km/h. Per questo i due club hanno scelto di non scendere in campo. La partita si recupererà domani alle ore 18.00, come ha deciso la UEFA pochi minuti fa.