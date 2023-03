Europa League, Streich: «La Juve è favorita. Amo molto l’Italia, la questione biglietti è un peccato»

Le parole di Christian Streich, tecnico del Friburgo, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve in Europa League

Christian Streich, tecnico del Friburgo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve nell’ottavo di andata di Europa League.

JUVE – «La Juventus è favorita. Ci si aspetta in Italia, a Torino, che la Juventus vada avanti ma nel calcio niente è sicuro. Veniamo qui per un buon risultato, per giocare un buon calcio, domani vedremo come la prima parte di questa sfida andrà».

SUPERLEGA – «I regolamenti ora sono ben studiati. Sono convinto che alcuni grandi club dovrebbero gestire al meglio le finanze attuali, dovrebbero organizzarsi in modo da non causare turbolenze finanziarie. Ci sono grandi club che non sono in una buona situazione finanziaria, la cosa principale è che si mettano in regola. Quando club più piccoli finiscono in situazioni finanziarie difficili, la fine è vicina. I club più grandi devono abbinare solidità finanziaria a buone prestazioni, senza abbandonarci a fantasie irreali e non solidali verso altri club».

QUESTIONE BIGLIETTI – «Amo l’Italia, vengo volentieri in Italia, due anni fa ero in bici in Piemonte ed è stato bellissimo. La delusione per i biglietti non concessi ai tifosi è grande, noi amiamo l’Italia e le squadre italiane, ho quasi sessant’anni: per me l’Italia è come la Germania, il massimo, è un peccato che tanti non siano venuti a Torino. Non è una città straniera: Friburgo è vicina a Torino come Colonia, la sentiamo vicina, è triste questa decisione».

