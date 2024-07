Europei, Mainoo: «Qui per VINCERE. Devo abbassare la testa e LAVORARE»

Kobbie Mainoo è intervenuto per analizzare la cavalcata dell’Inghilterra fino alla finalissima di Euro 2024

Kobbie Mainoo, centrocampista inglese del Manchester United, ha parlato del percorso ad Euro 2024 della sua Inghilterra. Ecco le parole del classe 2005, tra i miglior in campo nella semifinale contro l’Olanda, ai microfoni della Federazione inglese.

EUROPEI – «Una vittoria in finale? Al 100% è questo l’obiettivo, è l’unica ragione per cui siamo qui. Non siamo qui per arrivare in finale e poi smettere. Siamo qui per vincere e per scrivere il nostro nome nella storia».

OLANDA – «Una prestazione di squadra, nel complesso. Tutti si sono impegnati al massimo contro un avversario difficile e sono riusciti a vincere. Che finale di Ollie Watkins. Che bel modo di fare»

PRESTAZIONI – «Sono qui per fare un lavoro per la squadra e sono qui per vincere. È un sogno che si realizza. Non posso farmi prendere dalle luci della ribalta. Devo abbassare la testa e fare il mio lavoro»