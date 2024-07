Europei, Kroos su Cucurella: «L'arbitro avrebbe dovuto fare QUESTO. Ho sbagliato ANCHE IO...»

Toni Kroos è tornato a parlare dell’episodio clou dell’Europeo: il tocco di mani non sanzionato di Cucurella

La partita tra Germania e Spagna è stata doppiamente triste per Toni Kroos. Oltre ad essere stata la sua ultima gara in carriera, è stata macchiata da un’eliminazione figlia di un tocco di mano in area non sanzionato, il famoso rigore di Cucurella. Ecco le parole dell’ex Real Madrid al podcast Einfach mal Luppen.

RIGORE – «Non avevo mai rivisto il replay del tocco di mano. Mi sono fidato dell’arbitro sul momento, ma riguardando le immagini il fallo è netto. Ho sbagliato a fidarmi dell’arbitro. Sarebbe almeno dovuto andare al Var. Dobbiamo solo accettare il corso degli eventi e andare avanti»