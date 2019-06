Everton, ufficiale l’acquisto di Andrè Gomes dal Barcellona

Eveton, ufficiale l’acquisto di Andrè Gomes dal Barcellona: ecco la cifra che sborsata dal club inglese per convincere i blaugrana

Andrè Gomes è un nuovo giocatore dell’Everton. L’ufficialità arriva dai canali ufficiali della società inglese: il centrocampista portoghese lascia il Barcellona.

Andrè Gomes era stato anche vicino alla Juventus nelle passate stagioni, ma poi era andato in prestito all’Everton. Ora passa agli inglesi a titolo ufficiale: 25 milioni di euro più bonus per il Barcellona. Il centrocampista era arrivato in blaugrana nel 2016 dal Valencia.