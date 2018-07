Evra versione Bocelli omaggia Cristiano Ronaldo alla Juve – VIDEO

Ennesima follia social di Evra, che questa volta rivisita Bocelli adattando “Con te partirò” al nuovo colpo Juve

L’aveva giurato. Aveva detto: «Non ti preoccupare fratello, tra poco faccio il video perfetto». L’ha fatto. Le follie di Patrice Evra sui social non sono più una novità. Tra balletti, urla e scherzi rigorosamente filmati da una videocamera i tifosi juventini sono abituati alle risate provocate dai comportamenti del francese. Quella famosa promessa era arrivata sotto forma di commento, alla foto di Cristiano Ronaldo davanti all’Allianz Stadium postata qualche giorno fa. Il responso? Una personale rivisitazione di “Con te partirò” di Andrea Bocelli che non potrà non far scattare il sorriso ai tifosi delle altre fedi.

Con te vincerò / Juventini ce l’avete voi / il giocatore più forte del mondo / E si chiama Cristiano Ronaldo”. Il francese nel video veste la maglia della Juventus, quella con cui ha vinto tre scudetti. Prima canta ma poi da anche due consigli a CR7: «Tu pensi di andare veloce, ma dopo Villar Perosa devi scappare». In chiaro riferimento alla storica amichevole “in famiglia” dei bianconeri dove il portoghese esordirà con la nuova divisa. Allusione ai duri metodi di allenamento in casa Juve? Oppure uno scappare dall’invasione di tifosi che attende il debutto del portoghese? Evra misterioso, che poi aggiunge il secondo consiglio: «Lo so, lo so: hai vinto cinque Palloni d’Oro… ma alla Juve si lavora così». Prima di concludere in bellezza col classico “SIIIIII” alla Ronaldo e mimando la sua esultanza.