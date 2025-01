FA Cup, i risultati del terzo turno: lo United elimina l’Arsenal ai rigori: segna Zirkzee, Rashford non convocato

FA Cup, i risultati del terzo turno: il Manchester United elimina l’Arsenal ai rigori: segna Zirkzee il rigore decisivo, Rashford non convocato

Il Manchester United vince il match di cartello del terzo turno di FA Cup contro l’Arsenal passando dai calci di rigore. Red Devils senza Rashford, nemmeno in panchina l’obiettivo del Milan, passano in vantaggio con il gol di Bruno Fernandes. Pareggio a firma di Gabriel Magalhaes per i Gunners, che poi perdono Gabriel Jesus che lascia il campo in lacrime ed in barella e si teme un lungo stop. Ai rigori sbaglia Kai Havertz e non Zirkzee, che mette a segno l’ultimo della serie. Nelle altre partite da segnalare il tris del Tottenham contro il Tamworth, arrivato però nei tempi supplementari, e la vittoria più agevole del Newcastle con il Bromley.

Hull City-Duncaster 1-1 (4-5 dcr)

Tamworth-Tottenham 0-3

Newcastle-Bromley 3-1

Ipswich Town-Bristol Rovers 3-0

Arsenal-Manchester United 1-1 (3-5 dcr)

Crystal Palace-Stockport-County 1-0

Southampton-Swansey 3-0