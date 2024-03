Capello: «Lotta Champions, tutte in corsa: ecco le favorite. E se i posti fossero 5…»

Le parole di Fabio Capello sulla lotta Champions League in Serie A: «Napoli e Fiorentina possono rientrare in corsa»

La Champions l’ha vinta e oggi, su La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello fa il punto della situazione sulla lotta in Serie A per potere accedere all’edizione lussuosa dell’anno prossimo. Con l’incognita di non sapere ancora se i posti a disposizione saranno 4 o 5.

LOTTA CHAMPIONS – «Ne portassimo quattro, credo che la lotta sarebbe già ristretta a tre squadre, sebbene con un filotto anche Napoli e Fiorentina potrebbero insidiare Bologna, Roma e Atalanta. Ma se, invece, il quinto posto valesse davvero la qualificazione all’Europa che conta, allora sarebbe veramente aperto a tutte le contendenti».

L’INFORTUNIO DI ZIRKZEE – «Sarà un’assenza pesante. Anzi, pesantissima per i rossoblù. Zirkzee per il Bologna è un po’ come Thuram per l’Inter: è il giocatore che fa sempre la giocata più pericolosa per gli avversari. E la sbaglia di rado. È intelligente, fa la differenza. Una piccola fortuna, nella cattiva sorte, è che di mezzo c’è la sosta, quindi il centravanti olandese avrà una settimana in più per recuperare. Ma per il Bologna non sarà facile nelle gare senza Zirkzee, è il punto di riferimento dell’attacco e il fulcro del gioco di Motta».

ATALANTA E FIORENTINA IMPEGNATE IN COPPA – «La risposta che darebbero tutti i presidenti non può che essere una: qualificarsi in Champions è la priorità. Non abbiamo sceicchi e non siamo in Premier, i soldi per le nostre big arrivano dalla Champions e per questo prendervi parte è fondamentale»

SCAMACCA: «MEGLIO UN TROFEO CHE UN POSTO CHAMPIONS» – «Con tutto il rispetto per Scamacca, sono sicuro che in società a Bergamo la pensino diversamente».

IL NAPOLI – «Di certo avrebbe più chance se in Champions ne portassimo cinque…».