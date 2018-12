Accordo tra Fabregas e il Milan per il trasferimento a gennaio, adesso però è il Chelsea a bloccare l’operazione: in cambio dello sconto, i Blues vogliono garanzie sull’affare Bakayoko…

Qualcosa si muove, ma ancora troppo poco. Ormai non ci sono più dubbi sulla volontà del Milan di dare la caccia aperta a Cesc Fabregas in vista del mercato di gennaio: il centrocampista del Chelsea, messo da parte quest’anno da Maurizio Sarri, sarebbe l’obiettivo numero uno dei rossoneri al momento. Nelle ultime ore il Milan avrebbe anche incassato il via libera del giocatore spagnolo, ben contento di sbarcare a Milano per trovare maggiore continuità: Fabregas avrebbe accettato l’offerta milanista (due anni e mezzo circa con contratto a cifre più basse di quelle che attualmente percepisce da 6 milioni e passa di euro netti), ma resterebbe di mezzo la grana legata proprio alla volontà Chelsea di venderlo…

Al momento infatti sarebbero i Blues in pressing sul giocatore per convincerlo a restare: probabile che dietro la mossa del Chelsea si celi una manovra per alzare il prezzo del carlino di Fabregas ed è per questo che il direttore sportivo Leonardo nei prossimi giorni potrebbe incontrare la dirigenza londinese per cercare un accordo risolutivo. Al momento i rossoneri, che aveva chiesto lo spagnolo in prestito con diritto di riscatto, si sarebbero spinti ad un’offerta di 8 milioni di euro cash per il giocatore. Il Chelsea ne chiederebbe però 12. Possibile uno sconto? Sì, i Blues chiederebbero però garanzie da parte del Milan circa il riscatto a fine stagione di Tiemoué Bakayoko (in prestito ai rossoneri proprio dal Chelsea) per 40 milioni di euro. Tradotto in altri termini: possibile lo sconto, ma solo a patto che il Milan riscatti Bakayoko senza battere più ciglio entro la fine di questa stagione.