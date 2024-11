Fagioli saluta la Juventus? Possibilità concreta: alcuni club si sono già mossi! La situazione

Nicolò Fagioli saluta la Juventus? E’ una possibilità concreta: alcuni club di Premier League si sono già mossi! Le ultime

Tra i nomi in uscita dal calciomercato Juve, nelle prossime settimane, potrebbe anche apparire anche quello del centrocampista bianconero Nicolò Fagioli. L’italiano potrebbe decidere di cambiare quindi aria a gennaio per accumulare maggior minutaggio da titolare e fare più esperienza anche in ottica azzurra.

Secondo quanto spiegato da Nicolò Schira, la sua possibile destinazione potrebbe essere il campionato inglese. Sono diversi infatti i club di Premier League, che avrebbero addirittura già chiesto alcune informazioni sulla situazione del calciatore della Vecchia Signora. Situazione da monitorare con attenzione in casa Juve.