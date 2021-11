Faivre: «Derby? Avrei voluto giocare anche io! Ecco il mio ruolo»

Romain Faivre, trequartista del Brest corteggiato dal Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, rilasciando dichiarazioni forti sul mercato

Romain Faivre, trequartista del Brest corteggiato dal Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

Sul Derby e Maldini – «Che spettacolo! Avrei voluto essere in campo anche io. Maldini? Quando ti chiama una leggenda come lui ti senti valorizzato, fai di tutto per giocare nella sua squadra».

Sul ruolo – «Sono a mio agio nel cuore del gioco, ma la polivalenza è una qualità nel calcio moderno. L’importante è esprimere la creatività per aiutare la squadra. Assist, gol o dribbling? Un tempo avrei detto il dribbling, oggi gol e assist».

Il suo idolo – «Ronaldinho. Con lui ho amato il calcio. Da tifoso parigino mi ispiravano i suoi dribbling, la visione del gioco, l’efficacia per far gol e farne fare. In camera avevo tutti i suoi poster dal Psg, al Barcellona al Milan».