FANTACALCIO – 5 MINUTI PER INCIDERE

Il mondo del fantacalcio è cambiato da quando le giornate del campionato di Serie A iniziano venerdì e finiscono lunedì

Il calcio spezzatino ci sta logorando.

Da venerdì a lunedì.

Quattro giorni. 96 ore di attesa per vedere quanto si è fatto pena al fantacalcio.

Ben oltre i limiti umani.

Eppure, a pensarci bene, paradossalmente, al fantacalcio può bastare anche solo una partita per ribaltare tutto.

Anche solo 5 minuti.

Come nel calcio vero.

Bastano 5 minuti per incidere.

Lo sa bene Fonseca: 5 minuti sono bastati al suo Milan per segnare 3 reti al Lecce.

Prestazione eccezionale e vittoria conquistata.

Il fatto è che a noi fantacalcisti non capita mai.

Noi non siamo mai come il Milan.

Siamo piuttosto come Bartesaghi.

Che in 5 minuti ha inciso sì, ma la caviglia di Banda. Rosso diretto. Malus pesante.

Ecco, noi siamo così.

Purtroppo però nessuno ci può squalificare.

E il logorio continua.