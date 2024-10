FANTACALCIO – NON ESISTE CURA

-Dottore, credo di avere avuto delle allucinazioni, ho visto cose stranissime…

-Me ne parli.

-Domenica a pranzo ho visto un gol in rovesciata di un difensore, uno spilungone, poi al risveglio dalla pennichella ho visto una rete decisiva di un centrocampista in piena adolescenza e come se non bastasse mi è apparsa addirittura una doppietta di un attaccante che nella sua precedente stagione in Serie A aveva segnato appena 3 gol in totale… cosa significa tutto questo?

-Sarò diretto. Credo sia più grave di come pensa. Ora mi risponda con molta attenzione: lei al fantacalcio aveva contro Coco, Pisilli e Cutrone?

-Dottore, mi pare di sì, ma sono tre giocatori talmente innocui…

-Buon uomo… Mi dispiace tanto. Si goda la famiglia finchè può.