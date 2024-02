FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 26

Fantacalcio, la guida alla 26a giornata: ecco i consigli per la prossima giornata divise squadra per squadra

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. E poi giuro che questo è l’ultimo anno che gioco…

BOLOGNA – VERONA

venerdì 23/02, ore 20.45, DAZN

Il Bologna è tornato a sognare e segnare alla grande. Una squadra che gioca con entusiasmo, è uscita bene da un periodo di crisi e quindi ora è ancora più pericolosa.

Il Verona sta strappando punticini qua e là ma non è abbastanza, la posizione in classifica preoccupa e bisogna in un modo o nell’altro levarsi da questo brutto impiccio.

Favoriti i rossoblu, con generosa dose di bonus.

Il fantacalcista logico

Kristiansen on fire. Gli manca solo più il gol, certezza lo è già.

Il fantacalcista intuitivo

Il punto più basso della sua stagione l’ha toccato e ora pare in risalita. Baroni darebbe un braccio per riavere il miglior Lazovic, l’intuitivo magari meno, ma intanto lo schiera.

Il fantacalcista eccessivo

Lucumì dopo l’infortunio ha giocato a singhiozzo. I migliori rimedi per farlo passare sono due: bere acqua e limone o segnare un gol. E i limoni sono finiti…

SASSUOLO – EMPOLI

sabato 24/02, ore 15.00, DAZN

Il Sassuolo è sull’orlo di una crisi di nervi, questo terzultimo posto lo sta logorando. Ci sarà una gara da recuperare, ma questa partita in casa contro una diretta concorrente sa comunque tanto di “dentro o fuori”.

L’Empoli ha iniziato un altro campionato e sta tirando fuori tutte le armi che aveva tenuto da parte prima. Verranno probabilmente tempi peggiori, ma ad oggi in tanti preferirebbero non averci a che fare.

Fiducia ai toscani, certo sarà una partita tesissima.

Il fantacalcista logico

Ok, è ufficialmente rigorista: dentro Niang.

Il fantacalcista intuitivo

Per mettere quel testone di Pinamonti ci vuole un bel coraggio… che a lui non manca!

Il fantacalcista eccessivo

Intanto Caprile si sta sfregando le mani e quasi spera ci sia un rigore a sfavore…

SALERNITANA – MONZA

sabato 24/02, ore 18.00, DAZN

La Salernitana è giustamente andata all-in. Ormai era obbligatorio giocarsi il tutto per tutto. Passata l’Inter che faceva un altro sport, ora qualcosa ci si deve inventare e non è troppo tardi per provarci.

Il Monza ha il fresco entusiasmo di una vittoria abbastanza incredibile, non stava facendo benissimo, ma con il mercato qualcosa potrebbe avere in effetti aggiustato.

Potrebbe spuntarla il Monza, ma non troverà i granata arrendevoli.

Il fantacalcista logico

Mota esterno è stata un’intuizione geniale. Logico schierarlo.

Il fantacalcista intuitivo

Dia ne combina di tutti i colori quest’anno, dentro allora Weissman.

Il fantacalcista eccessivo

Ciurria farà di tutto per tornare avanti nelle gerarchie di ruolo.

GENOA – UDINESE

sabato 24/02, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Genoa è ampiamente fuori pericolo, la salvezza pare acquisita nella teoria. Nella pratica mancano ancora diversi punti e queste sono le partite da preparare con l’obiettivo del bottino pieno.

L’Udinese sta facendo qualche gol in meno del solito, ma sembra aver registrato meglio la fase difensiva. Ha qualche lunghezza di margine nella lotta alla sopravvivenza e giocherà per allargare ancora la forbice.

Liguri con i favori dei pronostici. Il rischio di una gara bloccata esiste.

Il fantacalcista logico

Comanda lui il centrocampo dei grifoni: Badelj titolare.

Il fantacalcista intuitivo

Ebosele: un fattore con la sua corsa a gara in corso. Lo schiera di corsa.

Il fantacalcista eccessivo

Gli serve un portiere e non importa chi: “Fa lo stesso, ‘ndo cojo Okoye.”

JUVENTUS – FROSINONE

domenica 25/02, ore 12.30, DAZN / Sky

La Juventus è obbligata a vincere questa partita, inutile girarci intorno. Ci vuole tanta fantasia per immaginare uno scenario differente.

Il Frosinone ha fornito una prestazione di ottimo livello contro la Roma ma ne è…

Il fantacalcista logico

Ha dato personalmente ripetizioni a Chiesa.

Il fantacalcista intuitivo

“Incredibile! Ha già recuperato dall’infortunio alla caviglia! Ma era lui davvero…? Va beh, dentro Alcaraz!”

Il fantacalcista eccessivo

Reinier è tornato titolare contro la Roma. Contro la Juve tornerà anche a fare bonus.

CAGLIARI – NAPOLI

domenica 25/02, ore 15.00, DAZN

Il Cagliari è in una condizione paradossalmente semplice: ci sono pochi calcoli da fare e poche cose da dire. Servono i punti. Basta.

Il Napoli è giunto al secondo cambio di guida tecnica: Francesco Calzona si è trovato al posto giusto nel momento giusto per avere questa chance. La squadra ha solo da guadagnarci, anche perché fare peggio sarà più difficile che fare meglio, in termini di risultati.

Non si prospetta una partita banale, tutt’altro, ma i campani rimangono favoriti in maniera abbastanza netta.

Il fantacalcista logico

Meret potrebbe essere la scelta migliore: avrà modo di mettersi in mostra e potrebbe portare comunque a casa il clean sheet.

Il fantacalcista intuitivo

Traorè ha fatto stagioni importanti in passato in Serie A, in più ha spesso avuto un ottimo feeling con i bonus.

Il fantacalcista eccessivo

Passano gli anni ma il gol dell’ex è sempre di moda. Schiera deciso Petagna.

LECCE – INTER

domenica 25/02, ore 18.00, DAZN

Il Lecce avrà grandi stimoli. Sfidare i migliori in casa propria dà grosse motivazioni. Certo, il rischio di scoprirsi vittima sacrificale è più che concreto.

L’Inter è sempre e comunque favorita alla grandissima. Per carità, le insidie in una trasferta dopo la Champions esistono, ma il divario rimane enorme in ogni caso.

In sostanza, non ci aspettiamo niente di troppo complicato per quelli di Milano.

Il fantacalcista logico

Sa perfettamente che Arnautovic è obbligato a confermarsi, uno spazio glielo trova di sicuro.

Il fantacalcista intuitivo

Dumfries ultimamente ha ritrovato un po’ di benzina. Occasione da non perdere!

Il fantacalcista eccessivo

L’unico gol di Sansone in questa stagione è stato in casa contro avversari arrivati dal capoluogo lombardo…

MILAN – ATALANTA

domenica 25/02, ore 20.45, DAZN

Il Milan si è sciolto contro il Monza, ma fin lì era stato solidissimo, protagonista di un percorso invidiabile che l’ha portato a ridosso della Juve.

L’Atalanta sta facendo ancora meglio. Ha un ritmo incredibile, da fare spavento, paragonabile a quello dei nerazzurri più famosi.

E’ la sfida più interessante della giornata: sullo spettacolo c’è un’assicurazione bella grossa.

Il fantacalcista logico

Koopmeiners è una garanzia assoluta contro qualsiasi avversario, beato lui che può schierarlo.

Il fantacalcista intuitivo

Theo stanco dopo il Rennes. Holm saprà approfittarne.

Il fantacalcista eccessivo

Jovic non può giocare quindi ha incaricato Okafor di fare gol a tempo quasi scaduto…

ROMA – TORINO

lunedì 26/02, ore 18.30, DAZN

La Roma, a parte la tassa Inter, in campionato non ha più fatto mezzo passo falso e anzi si può considerare in corsa a tutti gli effetti per l’ultimo posto Champions.

Il Toro ha messo la testa basta e ha cominciato a caricare. La rincorsa all’Europa è bella lunga e il recupero con la Lazio ha evidenziato come ci siano concorrenti più attrezzate, ma Juric non è uno che si piange addosso, né tantomeno uno che molla.

Giallorossi determinati, ma sfida aperta.

Il fantacalcista logico

Non schierare Huijsen sarebbe un errore, chissà che giocate si inventa questa volta!

Il fantacalcista intuitivo

Svilar ora si è affezionato a quella porta e non vuole più lasciarla.

Il fantacalcista eccessivo

Uno sfacciato Pellegri farà definitivamente saltare i nervi a De Rossi, che sta già a buon punto dopo il primo tempo di Frosinone.

FIORENTINA – LAZIO

lunedì 26/02. ore 20.45, DAZN / Sky

La Fiorentina è in calo evidente, il mercato l’ha un po’ scombussolata, è necessario trovare nuovi equilibri di squadra per non perdere altro terreno.

La Lazio ha preso tre punti d’oro giovedì sera, pecca in discontinuità ma di giocatori che possono portarla in Europa ne ha diversi.

Il fantacalcista logico

E’ fantacalcisticamente tornato il gallo Belotti, che gioia schierarlo titolare in casa.

Il fantacalcista intuitivo

“Figurati se Bonaventura parte dalla panchina anche questa volta, dai…”

Il fantacalcista eccessivo

Occasionissima per Casale. Partita complicata ma l’eccessivo ha sempre fiducia nei suoi ragazzi.