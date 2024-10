FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 7ª GIORNATA

Fantacalcio, i consigli per la settima giornata: una possibile sorpresa per ogni squadra nel prossimo turno di campionato

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

NAPOLI – COMO

venerdì 4 ottobre, ore 18.30

Napoli lanciatissimo, ci si aspetta la conferma della prima piazza, nonostante si troverà di fronte un Como che sta costruendo belle cose. Bonus ne salteranno fuori diversi con i padroni di casa di gran lunga favoriti.

Napoli

In una partita che potrebbe sbloccarsi presto, perchè non concedere minuti a Simeone…?

Como

Terzino di stampo offensivo che sta crescendo nelle prestazioni: Moreno da schierare.

VERONA – VENEZIA

venerdì 4 ottobre, ore 20.45

Una sola vittoria a testa nelle ultime quattro gare, per il resto sono arrivate solo sconfitte. Entrambe subiscono più di quanto propongono, ragion per cui ci attendiamo un incontro particolarmente generoso di bonus.

Verona

Difficile vederlo dall’inizio, Mosquera può avere il guizzo giusto a gara in corso.

Venezia

Ellertsson non ha sbagliato una partita finora, anche a Roma tra i migliori. Confermato.

UDINESE – LECCE

sabato 5 ottobre, ore 15.00

Nell’ultimo turno se la sono vista con le milanesi uscendone sconfitte, seppur con grosse differenze nello sviluppo delle due gare. I bianconeri hanno più certezze, e partono favoriti, ma non crediamo venga fuori un match piatto.

Udinese

Brenner sempre vivo e vivace.

Lecce

Dorgu altalenante come pochi, ma in questa giornata ci puntiamo.

ATALANTA – GENOA

sabato 5 ottobre, ore 18.00

L’Atalanta sta cercando il suo nuovo assetto e la partita di Champions ha dato segnali confortanti a riguardo. Genoa invece in difficoltà grossa, la sensazione è che serva lavorare ancora molto per tornare la squadra apprezzata della scorsa stagione.

Atalanta

L’infortunio di Ruggeri lascia pochi dubbi sugli esterni e Zappacosta coi bonus ci sa fare.

Genoa

Tra i pochi a salvarsi nella gara persa contro la Juventus: conferme per Miretti.

INTER – TORINO

sabato 5 ottobre, ore 20.45

Inter dominante in Europa, sta ritrovando le stesse sensazioni anche in campionato. Il Torino è reduce da una settimana complicata, l’avversario è perfetto per misurare la propria capacità di reagire. Battaglia? Sì. Esito in discussione? No.

Inter

Acerbi ritroverà il posto al centro della sua difesa, e pure della nostra.

Torino

Adams non lo lasciamo fuori nemmeno contro i campioni d’Italia.

JUVENTUS – CAGLIARI

domenica 6 ottobre, ore 12.30

Prestazione sorprendente in Champions, morale altissimo e squadra in grande fiducia. La Juventus è determinata e convinta dei propri mezzi, il Cagliari parte con poche chance, ma l’energia spesa in settimana sarà recuperata in tempo dagli uomini di Motta?

Juventus

Dopo due panchine consecutive attendiamo il ritorno ad alti livelli di Locatelli.

Cagliari

Fatiche di coppa e miglior centrale fuori per infortunio. Se la Juve concede qualcosa, Piccoli è capace di approfittarne.

BOLOGNA – PARMA

domenica 6 ottobre, ore 15.00

La partita contro il Liverpool è stata persa ma il Bologna sembra aver guadagnato tanta consapevolezza. Le fisiologiche difficoltà iniziali paiono superate, ora bisogna andare a prendersi dei punti. Parma, al contrario, ha iniziato alla grande per poi incartarsi. Match che può sorprendere.

Bologna

Occasione per Casale. Ci fidiamo.

Parma

Dentro Coulibaly: ha fatto vedere giocate non banali.

LAZIO – EMPOLI

domenica 6 ottobre, ore 15.00

Due tra le squadre più in forma del momento. I padroni di casa hanno maggiori possibilità di vittoria, ma per lunghi tratti, uno stallo è da mettere in conto. Dunque, tanta attenzione e pochi gol, non il massimo per noi fantacalcisti.

Lazio

Dele-Bashiru sembra rientrato nelle idee del mister. Lo aspettavamo.

Empoli

Vasquez ha un rendimento esagerato, impossibile da ignorare.

MONZA – ROMA

domenica 6 ottobre, ore 18.00

Entrambe hanno vissuto momenti migliori, ma per il Monza bisogna tornare alla stagione scorsa dato che per ora è l’unica a non aver trovato ancora una vittoria. Sfida non così sbilanciata, certo la Roma non ha intenzione di lasciare punti in questo tipo di trasferte.

Monza

La leadership di Pessina può fare la differenza.

Roma

Konè arrivato per De Rossi, ora gli tocca conquistare Juric.

FIORENTINA – MILAN

domenica 6 ottobre, ore 20.45

Uno degli incontri più intriganti di giornata, squadre di qualità che hanno iniziato ad accelerare il passo, ora vogliono trovare lo sprint vincente prima della sosta. Se la partita non ci mette troppo a sbloccarsi ci sarà poi parecchio da divertirsi.

Fiorentina

Martinez Quarta di certo soffrirà in difesa, ma tanto poi lui va a fare l’attaccante…

Milan

Okafor specialista dei bonus “dalla panchina”.