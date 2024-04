FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 32: Armand Laurientè

Patriotticamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Armand Laurientè

-Soldato!

-Agli ordini, Signor Comandante Ballardini!

-Allora ragazzo, cosa abbiamo?

-Non siamo messi bene, Signore.

-Ho chiesto cosa abbiamo, soldato.

-Sissignore. L’arma migliore a nostra disposizione è un Pinamonti, calibrato per cartuccia full power, affidabile e potente, abbiamo ancora diverse munizioni.

-Bene. Ma non basta. C’è altro?

-Non molto altro Signore. La nostra arma migliore in assoluto, la Berardi-D, è fuori uso.

-Soldato, mi servono proposte, non mi interessa quello che non possiamo avere. Con questo atteggiamento non ne usciamo vivi. La lotta per la salvezza è adesso! Dammi qualcosa, Santo Dio!

-Sissignore, certo Signore. Abbiamo una carabina norvegese.

-Fanno belle armi lì, ultimamente.

-Sì, questa non è certo un’arma d’assalto, ma può essere utile alla causa.

-Passamela.

-Ecco.

-Mmm. Thorstvedt. Mai sentito. Ma va bene. Altro, forza!

-Signore… ok, abbiamo questa… credo sia una mitraglietta, è una Mulattieri-Defrel, ma non ci sono munizioni per questa, possiamo caricarla solo a salve… per simulare una copertura, forse…

-Soldato! Cosa me ne faccio di una scacciacani! Guarda tra le munizioni, prima, e poi vediamo se abbiamo qualcosa che le può sparare!

-Certo, Signore. Giusto. Allora, abbiamo una bella fornitura di queste, ne abbiamo una scorta intera.

-E perché non sono state mai usate?

-L’arma è difettosa, si inceppa spesso e il mirino è regolato male.

-Che arma è?

-Il Laurientè. Sviluppato dai francesi.

-Cosa? Quello è un fucile eccezionale! Me ne parlavano bene, anche se io personalmente non l’ho mai usato. Dammi qua.

-Prego, Signore.

-Mmm. Non male… Anzi, ottimo: capacità di bonus selettivo, caricatore ad alta pagella, minutaggio ampio… Soldato, questo fucile va sfruttato, è perfetto per noi. Mi prendo qualche ora per metterlo bene in sesto questo gioiellino.

-Ottimo, Signore.

-Ragazzo, vedrai, il nemico verrà a chiederci pietà… anche fosse il diavolo in persona!