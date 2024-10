FANTACALCIO – AVEVAMO UNA SOLA CERTEZZA

No, così no.

Adesso basta.

Voi, che vi spacciate per professionisti del calcio.

Parliamoci chiaro.

Forse non ve ne siete accorti, ma il fantacalcio già così ci rovina l’esistenza.

Perdiamo gli amici, trascuriamo le fidanzate, maltrattiamo i parenti, offendiamo la religione. Per il fantacalcio diventiamo persone orribili. E ne soffriamo.

Un’unica cosa. Una sola, non dico semplice, ma lineare, ce la volete lasciare? Una…

Per la carità.

I rigoristi.

Ragazzi, i rigoristi.

Quelli sono e quelli devono calciare.

Li sbagliano? Pazienza, il rischio, noi fantacalcisti, ce lo prendiamo. Ce lo siamo sempre preso.

Ma che almeno siano quelli che devono essere.

Ora manco più quello?

C’era Zaccagni, e tira Castellanos.

C’era Gudmundsson, e tira Kean.

Per non parlare di Pulisic, addirittura in due diversi hanno tirato al suo posto…

E oltretutto, l’hanno poi tutti sbagliato ‘sto ca**o di rigore!

Ma perchè??

Cosa vi abbiamo mai fatto?!

Sul serio, lasciateci in pace.

Altrimenti è troppo.

Fateci soffrire quanto volete, ma almeno una certezza ce la dovete lasciare.

La vita è già infame così.