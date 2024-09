FANTACALCIO – LA NOSTRA SPERANZA

Ogni stagione, dopo un piccolo assaggio di Serie A, arriva puntuale la sosta.

Il tempo ti è sfuggito.

Sei sospeso.

Galleggi precario.

Ora, onde di rimpianti d’asta ti tirano giù.

Ora, entusiasmi ingiustificati per la propensione al cross dei tuoi esterni bassi ti regalano ossigeno.

Dietro di te, la terra sicura da cui sei partito, fatta di appunti evidenziati e statistiche tramandate, non scorgi più.

All’orizzonte il vuoto.

Sei in mare aperto, sperso. Solo.

E poi dopo giorni che sembrano decenni, la vedi.

Forse un miraggio, ma è così bella, non può non essere vera.

Strofini il viso, stringi gli occhi… ma sì, è lei!

Non ne sei certo, eppure la gioia trabocca nel cuore affannato dalle infinite bracciate.

È là! Verde, viva, rigogliosa!

La quarta giornata di Serie A!

Finalmente!

Sei solo, nessuno con cui condividere, nessuno che può sentirti, eppure lo urli comunque, riscoprendo la tua voce, dopo una vita d’attesa e silenzio…

…FANTAAA!!!