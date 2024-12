Farioli: «L’Ajax è diverso rispetto a qualche mese fa. Quel giocatore è cresciuto tantissimo»

Farioli, allenatore dell’Ajax, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio: ecco le sue dichiarazioni

Francesco Farioli ha parlato così a Sky Sport prima di Ajax Lazio di Europa League.

CRESCITA FUORI DALL’ITALIA – «Stasera è una partita che, come tutte quelle in Europa, rappresenta tanto per me, ma in primis per l’Ajax».

GODTS – «E’ cresciuto tantissimo, lo scorso anno giocava con la seconda squadra. Per come è andato il mercato ha trovato più spazio, se lo è conquistato e ha risposto presente. Nei limiti che abbiamo, nella sua assenza in tanti hanno risposto presente».

COSA TEME DELLA LAZIO – «Per come attacca l’area di rigore la riempie con tanti giocatori. Serve attenzione individuale, poi la capacità di ripiegare con qualche giocatore in più per difendere negli ultimi 16 metri. Cosa sta facendo la Lazio è evidente, è una partita che si giocherà in tante fasi e dobbiamo rispondere colpo su colpo».

IN COSA L’AJAX E’ SIMILE ALLA LAZIO – «Credo nel percorso. Siamo partiti da situazioni simili, con scetticismo iniziale e ora entrambe le squadre hanno spirito e determinazione. Anche questo sarà uno dei punti chiave della gara, oltre agli aspetti tattici».