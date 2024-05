Il pestaggio di Iovino, la rissa con Fedez: sono coinvolti gli ULTRA’ del MILAN? Le indagini proseguono

Il Corriere della Sera prova a fare chiarezza sulla vicenda Fedez e l’aggressione subita da Iovino da ultras del Milan

Il Corriere della Sera di oggi mette in prima pagina una vicenda ancora tutta da chiarire, che coinvolgerebbe una parte della tifoseria milanista. Ecco i fatti secondo il quotidiano:

«La rissa con Fedez nel privé del locale, le minacce e poi la misteriosa aggressione con ultrà del Milan che massacrano a mani nude in strada il personal trainer dei vip Cristiano Iovino e fuggono. Il tutto con la vittima che non denuncia, anche dopo essere stata sentita dagli investigatori. C’è di tutto nella folle notte del fine settimana tra il 21 e il 22 aprile. Una storia su cui si sono accesi i fari della Procura di Milano che sospetta un agguato su commissione e molto altro. Per il momento la voce circola con tanto di retroscena, nel gossip delle notti milanesi. Nonostante un iniziale tentativo di smentita via social».