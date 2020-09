Felix Correia è della Juventus: depositato il contratto

Il contratto di Felix Correia è stato depositato in Lega: il talento portoghese è un calciatore della Juventus a tutti gli effetti

La Juventus ha dimostrato lungimiranza in questa sessione di mercato, con tanti colpi di prospettiva sia per la prima squadra che per il settore giovanile, tra Primavera e Under 23.

Oggi, all’apertura ufficiale del calciomercato, è stato depositato in Lega il contratto di Felix Correia, talento portoghese proveniente dal Manchester City che sarà bianconero fino al 2024 e sarà aggregato alla Juventus Under 23.