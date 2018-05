Il centrocampista del Manchester United, Marouane Fellaini, è un obiettivo del Milan. La conferma arriva dal ds Mirabelli

Il Milan vuole Marouane Fellaini. Il centrocampista belga del Manchester United ha un contratto in scadenza a giugno e difficilmente rinnoverà con il club inglese. I rapporti con Mourinho non sono idilliaci e non sembra esserci spazio nel nuovo United per il giocatore belga. Il calciatore potrebbe tentare una nuova avventura e potrebbe essere stuzzicato dall’offerta del Milan. Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha confermato l’interesse dei rossoneri per il giocatore dello United.

«Può essere un giocatore importante, anzi lo è – ammette Mirabelli a Premium Sport – Sappiamo che sta avendo delle difficoltà a rinnovare con il Manchester United ma non si può parlare di affare chiuso per noi. E’ un giocatore con parametri importanti. Non abbiamo chiuso nulla ma qualcosa di importante in quel ruolo faremo. Però prima chiudiamo l’affare e poi annunciamo il giocatore». Il Milan dunque si muove per arrivare a Marouane Fellaini. Il centrocampista del Manchester United è sceso in campo 23 volte trovando 5 gol nelle varie competizioni. Il Milan ha offerto un importante triennale e secondo quanto riporta DhNet in Belgio l’intesa tra le parti sarebbe ormai a un passo.