Rio Ferdinand si scaglia contro Dybala, attaccante della Juve cercato dal Manchester United prima della chiusura del mercato

Parole dure, quelle di Rio Ferdinand nei confronti di Dybala. Ecco le dichiarazioni dell’ex capitano del Manchester United al Daily Star.

«Non so come Dybala abbia avuto l’audacia di rinunciare al trasferimento quando alla Juventus fa panchina. Forse pensava meglio non giocare che non essere in Champions League, preferisco questo allo United. Io sono felice che non sia venuto».