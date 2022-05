Fernandinho City, sarà addio: vicino l’accordo con l’Atletico Paranaense

Le strade tra Fernandinho e il City si separeranno in estate: il brasiliano ha trovato l’accordo con l’Atletico Paranaense

Le strade tra Fernandinho e il City si separeranno in estate: il brasiliano vuole tornare in patria assieme alla famiglia e in questi giorni avrebbe trovato l’accordo con un club per il suo ritorno.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Fernandinho avrebbe trovato l’accordo con l’Atletico Paranaense per la prossima stagione. Le parti si riaggiorneranno tra qualche giorno.