Ferran Torres Barcellona, Guardiola conferma: «So che stanno trattando»

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha confermato la trattativa tra il Barcellona e Ferran Torres

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa ha confermato la trattativa in fase avanzata tra il Barcellona e Ferran Torres.

LA CONFERMA – «So che stanno trattando e che è vicino ai blaugrana, ma ancora non mi hanno detto che è ufficiale. Deluso se andrà via? No, sono felice per lui».