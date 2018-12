Ferrero, siparietto con Allegri: «Vi ha salvato San Culino»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha commentato la sconfitta della sua squadra in casa della Juventus

Niente capelli alla Nainggolan per Massimo Ferrero! Il presidente della Sampdoria ha parlato in zona mista, al termine della sfida tra la Juve e la Samp e «L’ho presa molto male perché venire qui, fare una grande gara e vedersi annullare un gol alla fine, che non discuto ma c’è un eccesso di zelo in questo momento con gli arbitri un po’ condizionati. La Var l’abbiamo voluta e ora ce la teniamo. Si dice che chi inventa la forca, ci rimane impiccato. Io l’avevo detto in tempi non sospetti che questo strumento andava a sminuire lo sport più bello del mondo. Il calcio è un’altra cosa»

Prosegue Ferrero: «Non sono deluso, sono contento della prestazione dei miei ragazzi. Non andrò dal parrucchiere per farmi i capelli alla Nainggolan? No, ma ci sarei andato volentieri». Nel finale il siparietto con Massimiliano Allegri, anche lui in zona mista per le interviste: «Gli va l’acqua per l’orto – scherza il patron doriano -. Entra, vince e se ne va. È facile, eh? San Culino vi ha aiutato pure oggi». «Ogni tanto ci sta», replica di sfuggita il tecnico bianconero.

